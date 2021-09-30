رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة تحت شعار “هي لنا دار “، وذلك بالمسرح الثقافي بالإدارة.

جدارية هي لنا دار:

واطّلع سموه على “جدارية هي لنا دار” التي تم تجهيزها بهذه المناسبة لتستعرض الأعمال الفنيّة المتنوعة التي نفذها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بمدارس المدينة المنورة، وعلى محتويات المعرض المتنقل للموهوبين.

عرض لجهود التعليم:

وشاهد الأمير سعود بن خالد الفيصل، عرضاً مرئياً عن جهود قطاع التعليم في المملكة الذي حظي بالدعم والرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية التي هيأت الدولة لقطاع التعليم كل الاحتياجات وصولاً إلى العودة الآمنة للمدارس، ثم استمع سموه لكلمة طلاب وطالبات مدارس التعليم ، وشهدت احتفالية اليوم الوطني، عرض “أوبريت” بعنوان ” دار الشموخ “، عقب ذلك شارك سموه، منسوبي التعليم والطلاب العرضة السعودية.