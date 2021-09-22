هنّأ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

دار ووطن:

وقال مكتوم بن محمد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نهنّئ الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ المملكة ويديمها أرضاً للسلام والازدهار.. السعودية للإماراتي دارٌ ووطنٌ يفتديه ويفرح له.

المملكة تحتفل باليوم الوطني:

وأنهت الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع أمانات المناطق، استعداداتها لليوم الوطني 91، الموافق يوم غد الخميس، حيث سيشهد العديد من العروض التفاعلية والفعاليات الجماهيرية في مدن عدة تحت شعار “هي لنا دار”.

وستشهد سماء العاصمة الرياض عروضاً جوية، يقدمها فريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية والطيران المدني، إذ ستقدم الطائرات العمودية تشكيلات فنية حاملة العلم السعودي، في الرابعة عصر الخميس المقبل، ولمدة ساعة، بالقرب من مبنى صناعية الشمال بالرياض.