نادي الشباب يبدأ تطوير الملعب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، بدء تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع إنشاءات تطوير وتوسعة ملعب النادي.

نادي الشباب يبدأ أعمال التطوير:

وأشار نادي الشباب في بيان رسمي إلى بدء الشروع في الأعمال الفعلية الخاصة بمشروع إنشاءات تطوير وتوسعة ملعب النادي والمرافق والخدمات الملحقة به، وفق أفضل المعايير، باستلام المقاول للموقع ومباشرة أعمال التنفيذ.

وثمنت إدارة نادي الشباب اهتمام وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما يوليه من جهود مثمرة لتطوير الرياضة في المملكة، ودعم كافة أنديتها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

كما أثنت الإدارة الشبابية برئاسة خالد البلطان على حرصه ومتابعته لاعتماد هذا المشروع لينضم إلى كوكبة الملاعب الرياضية الحديثة في السعودية.

وكان وزير الرياضة قد أعلن في يونيو الماضي أن وزارة الرياضة ستقوم بتحويل ملاعب أندية “الفتح، الاتفاق والشباب” إلى إستادات رياضية خلال الفترة المقبل.

الشباب يُعاني هذا الموسم:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بنتيجة 3/ 3، ليتعرض إلى انتقادات قوية، خاصة أنه كان متقدمًا بثلاثية دون رد حتى الدقيقة 77، قبل أن تهتز شباكه بثلاثة أهداف في 11 دقيقة فقط، ليكتفي بحصد نقطة واحدة.

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