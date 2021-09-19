نتائج النصر مع مينيز في 6 أشهر

المواطن - مروة نبيل

رحل المدير الفني البرازيلي مانو مينيز عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا، بعد تذبذب الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية.

إدارة النصر تُقيل المدرب البرازيلي

وأصدر نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بيانًا، قبل قليل، يؤكد إقالة المدير الفني البرازيلي مانو مينيز من تدريب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.

وتعرض مانو لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، حيث طالب البعض برحيله عقب مواجهة تراكتور في دوري أبطال آسيا 2021، رغم تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن تتسبب خسارة الفريق أمام الاتحاد بالأمس في قرار الإدارة بإقالته.

نتائج الفريق مع مانو مينيز

وتعاقد نادي النصر مع مانو مينيز لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في شهر أبريل الماضي، خلفًا للمدير الفني الكرواتي ألين هورفات، وبدأ مشواره مع العالمي في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

وقاد مينيز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في 16 مباراة بجميع البطولات، نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات، فيما خسر العالمي 4 مباريات معه، كان آخرها مواجهة الاتحاد.

وبعد الخسارة ضد الاتحاد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، من الفوز مرتين والخسارة في مواجهتين.

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