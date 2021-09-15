نجاح أبا الخيل: لم أحصل على تكريم يليق بمسيرتي الإذاعية

أكدت المخرجة والمذيعة نجاح أبا الخيل أنها لم تحصل على تكريم يليق بمسيرتها الإذاعية، ولم نندم على تجربتها رغم عدم التقدير.
المخرجة والمذيعة بإذاعة الرياض أ. #نجاح_أبا_الخيل: حاربت أنا ووالدي لكي التحق بكلية الإعلام في مصر@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/My52SWi54h
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 14, 2021
نحت في الصخر:
وتابعت أبا الخيل خلال حوارها إلى قناة روتانا خليجية، أنها تمسكت بإذاعة الرياض ورفضت عروضًا خارجية رغم تجاهلها في كثير من الأشياء، مضيفة: المذيعات في وقتنا نحتوا بالصخر، ومذيعات اليوم جاتهم على الطبطاب.
الإذاعة السعودية:
ورأت المذيعة أن الإذاعة السعودية الآن تحتاج لغرفة عناية مشددة، وكل أملها أن تعود لسابق عهدها، مشددةً على أن زوجها هو “دعوة أمي لي”، وكان وما زال داعمًا لها.
وأضافت نجاح أبا الخيل: بعد التحاقي بالإذاعة جاءتني فرصة تحقيق حلمي الأول بالتلفزيون؛ لكني رفضت لأني كنت عشقت الإذاعة، وحاربت أنا ووالدي لكي التحق بكلية الإعلام في مصر.
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