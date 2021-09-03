نجم الهلال السابق يدعم عبدالله عطيف

المواطن - محمد سمعه

حرص نواف التمياط، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، على دعم اللاعب عبدالله عطيف لاعب وسط الأخضر، وذلك بعد إصابته في مباراة فيتنام مساء أمس الخميس بالجولة الأولى من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2022.

وغرد نواف التمياط عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ضريبة المتعة التي قدمت وستقدمها بعض الألم، لا بأس عليك، العزيز عبدالله العطيف، ستعود أقوى، نحن ننتظرك”.

وكانت أشعة الرنين المغناطيسي أكدت وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

رد فعل رينارد بعد إصابة عبدالله عطيف:

يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أعرب عن قلقه بسبب إصابة عطيف، مضيفًا أنه في حال فقده المنتخب السعودي، فسوف يفقد الأخضر لاعبًا موهوبًا وعلى خُلق.

وكان عبدالله عطيف خرج من مباراة فيتنام بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول متأثرًا وباكيًا بسبب الإصابة، ليحل بدلًا منه اللاعب محمد كنو.

وسجل كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري ثلاثية الأخضر في شباك منتخب فيتنام في الشوط الثاني.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد عمان:

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ”مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يسعى للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر للمرة السادسة في تاريخه.

وحقق منتخب السعودية أفضل نتائج له بكأس العالم في مشاركته الأولى عام 1994 بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

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