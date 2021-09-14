نجوم النصر تتلألأ في سماء آسيا

المواطن - مروة نبيل

ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز ضد تراكتور الإيراني اليوم، ليقودوا العالمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

العالمي يتأهل:

ولعب العالمي ضد تراكتور تبريز الإيراني على إستاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوز العالمي بهدف دون رد، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وسيطر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على اللعب خاصة خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي شهد تسجيله لهدف مبكر عن طريق فينسنت أبو بكر في الدقيقة 11، فيما حاول اللاعبون تعزيز تقدمهم بهدف ثانٍ، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

إشادة بمستوى النصر:

وتفاعل الرياضيون مع تأهل الأصفر عبر موقع “تويتر”، وقال رئيس مجلس إدارته السابق، صفوان السويكت: “ألف مبروك تأهل العالمي الكبير إلى دور ربع نهائي أبطال آسيا، وبإذن الله تعالى وتيسيره وعونه ستكتب لنا الفرحة هذه السنة في الرياض”.

وكتب عضو شرف العالمي، عبدالعزيز بغلف: “ألف مبروك للعالمي الفوز والتأهل”، وقال عضو مجلس الإدارة، عبدالله العمراني: “ألف مبروك للجماهير النصراوية.. خطوة للأمام وانتصار مهم وبإذن الله القادم أفضل”.

وقال رجل الأعمال المعروف بانتمائه للأصفر، أيمن القاضي: “ألف مبروك يا عالميين فوز روعة بمجهودات فردية من اللاعبين فنيًّا لا تعليق القادم أجمل”، وكتب المعلق عامر عبدالله المري: “أبارك لمحبي العالمي الوصول المستحق لدور 8 لفريق هو مرشح حقيقي في حالة واحدة إذا عرف مانو إمكانيات فريقه.. مبروك للنصر العالمي، تاليسكا حاجة حلوة جدًّا”.

وعلق المتحدث باسم النصر السابق، عبدالله بن زنان قائلًا: “ألف مبروك للنصر وجماهيره.. مباراة لم تكن صعبة ومن صعبها هو الجهاز الفني.. شكرًا للاعبين الأبطال الذين قدموا كل ما لديهم في ظل الفوضى الفنية، شكرًا من القلب يا رجال والقادم أجمل بإذن الله.. وعاشت أيامك يا نصر”.

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