ندوة عن تأثير دراسات التقويم الدولية في السياسات وممارسات تحسين جودة التعليم

المواطن - الرياض

تنظم هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ندوة افتراضية بعنوان: “تأثير دراسات التقويم الدولية في السياسات وممارسات تحسين جودة التعليم”، وذلك يوم الأربعاء المقبل بمشاركة خبراء دوليين يعرضون تجارب دول مختلفة في تحسين أداء التعليم.

محاور الندوة:

وتدور الندوة الافتراضية حول تأثير دراسات التقويم الدولية في السياسات وممارسات تحسين جودة التعليم، والدروس المستفادة على مدى 20 عامًا.

ويتحدث في الندوة كلٌّ من رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم، وكذلك نائب وزير التعليم في كوريا الجنوبية جونغ جونغ تشوال.

متحدثو الندوة:

ويتحدث أيضًا، اندرياس شلايشر رئيس قطاع التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونونو كراتو وزير تعليم سابق ورئيس مبادرة التعليم حاليًّا والأستاذ في جامعة لشبونة في البرتغال، وأيضًا الدكتور فهد عبدالله السحيمي المدير العام للتقويم والقبول في وزارة التعليم.

كما يتحدث خلال الندوة الدكتور ماتشي ياكوبوفسكي استشاري بحوث هيئة تقويم التعليم والباحث وعضو هيئة تدريس جامعة وارسو في بولندا، وكذلك شريدة هانم بنت شريف مساعد المدير العام في ماليزيا وإيما لغوس المدير الوطني لمشروع برنامج التقويم الدولي لأداء الطالب، وجوندا تيرا رئيس الاختبارات الدولية والتعليم في إستونيا واولكار بابيفا نائب مدير معهد التربية في أذربجان وأحمد الشعيبي رئيس قسم التقويم بالمركز الوطني للتقويم والامتحانات في المغرب.

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