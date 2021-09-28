احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت في سجن أبها باليوم الوطني الـ 91 في حفل احتوى على العديد من الفقرات، حيث بدأ الحفل بفلم قصير بعنوان (بكل فخر ارسم) ثم كلمة لمدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها هنأ فيها القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة.

أوبريت نفتخر بأمجادنا

من جهة أخرى عبر النزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني 91 تلى ذلك إلقاء قصيدتين شعريتين، ثم شارك النزلاء في أوبريت بعنوان (نفتخر بأمجادنا) احتوى على عدد من اللوحات الفنية والموروث الشعبي واختتم الأوبريت بالعرضة السعودية، تلى ذلك فقرة الفرقة الموسيقية التي احتوت على مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد عبر النزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين في الوقت ذاته جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النزلاء في مختلف المناطق.