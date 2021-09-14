نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا

المواطن - الرياض

أكد مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل، عبدالعزيز المصيريعي، أن نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

فيديو | مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل: على الرغم من جائحة #كورونا و خلال عام واحد .. زيادة نسبة الزواج 28% #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VwA57i7vHC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 14, 2021

بنية تحتية وخدمات تقنية:

وقال المصيريعي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن جاهزية البنية التحتية والخدمات التقنية التي طرحتها الوزارة ساهمت في زيادة عقود الزواج الموثقة.

الزواج الإلكتروني:

وتابع أن خدمة الزواج الإلكتروني تعد واحدة من خدمات وزارة العدل، وهي تتيح إتمام إجراءات الزواج بشكل إلكتروني وسهولة ويسر.

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