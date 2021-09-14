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نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا
جاهزية البنية التحتية ساهمت في زيادة العقود

نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا

2021/09/14
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نسبة الزواج زادت بنسبة 28% في السعودية رغم كورونا
المواطن - الرياض

أكد مشرف الحالات الاجتماعية بوزارة العدل، عبدالعزيز المصيريعي، أن نسبة الزواج ازدادت بنسبة 28% خلال عام، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

بنية تحتية وخدمات تقنية: 

وقال المصيريعي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن جاهزية البنية التحتية والخدمات التقنية التي طرحتها الوزارة ساهمت في زيادة عقود الزواج الموثقة.

الزواج الإلكتروني: 

وتابع أن خدمة الزواج الإلكتروني تعد واحدة من خدمات وزارة العدل، وهي تتيح إتمام إجراءات الزواج بشكل إلكتروني وسهولة ويسر.

 


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