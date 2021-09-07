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نصيحة من النمر لمراعاة الحالة الصحية لكبار السن
صحتهم لا تتحمل مقابلة الضيوف والإرهاق

نصيحة من النمر لمراعاة الحالة الصحية لكبار السن

2021/09/07
الساعة 11:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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نصيحة من النمر لمراعاة الحالة الصحية لكبار السن الدكتور خالد النمر
المواطن - الرياض

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة هامة بشأن مراعاة الحالة الصحية لكبار السن.

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء: كبير السن حتى ولو جاملك فإن صحته لا تتحمل مقابلة الضيوف والإرهاق الدائم.

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وكان الاستشاري قد حذر في وقت سابق من إعلانات منتشرة على تطبيق واتساب حول علاج حالات ميؤوس منها، في الهند والصين، ناصحًا بضرورة التواصل مع سفارات المملكة في البلدين.

وقال: انتشرت طريقة جديدة للتسويق في الواتس لعيادات في الهند والصين: تبدأ القصة بأن (فلانًا) كانت حالته ميؤوسًا منها ثم سافر وتم علاجه وتنتهي برقم العيادة والمختبرات.


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