أعلنت دار الحضارة عن نفاد الطبعة الأولى من كتاب “ملهم العالم” للشيخ الدكتور عائض القرني، وذلك قبل أيام من انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.



الطبعة الثانية قريبًا:

وفي سباق مع الزمن يجري العمل على إخراج الطبعة الثانية لتغطية الاحتياج والطلب، حيث يعرض الكتاب سيرة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وهنأ المدير العام لدار الحضار، صلاح بادويلان الشيخ الدكتور عائض القرني بمناسبة نفاد الطبعة الأولى من كتابه، معلنًا أنه قريبًا سيتم صدور الطبعة الثانية.

ملهم العالم:

وفي وقت سابق، كشف الشيخ القرني عن تفاصيل كتابه ملهم العالم، مشيرًا إلى أنه يختلف بشكل كامل عن كافة الكتب السابقة التي قام بتأليفها حتى تلك التي تتناول السيرة النبوية، حيث تم العمل على الكتاب لأكثر من عامين.

وقال القرني في تعريفه عن الكتاب: عشته كلمة كلمة، وحرفاً حرفاً، وجعلته مورداً زلالاً، وعذباً فراتاً، وعسلاً مصفى، وبرداً وسلاماً، ملهم العالم بوابتك الكبرى إلى الفوز العظيم، والخلود الدائم، والرضا والأمان والسكينة والسلام، وهي رسائل تقرؤها لأول مرة، ومذكرات لم يسبق لك الاطلاع عليها، وآمل بحول الله وقوته أن يغير هذا الكتاب حياتك وينقلك نقلة نوعية إلى عالم الريادة والسعادة، والنجاح والفلاح.

مسيرة عائض القرني:

والشيخ عائض القرني له الكثير من الكتب والخطب والمحاضرات الصوتية والمرئية من دروس ومحاضرات وأمسيات شعرية وندوات أدبية، ويُعد كتاب لا تحزن أبرز نتاج القرني المعرفي حيث بيع منه أكثر من عشرة ملايين نسخة.

وتفرّغ القرني للدعوة وزار كثيراً من الدول وحضر عشرات المؤتمرات وألّف أكثر من ثمانين كتاباً منها كتاب التفسير الميسر، وأسعد امرأة في العالم، ومقامات القرني، والفقه الميسّر، وفقه الدليل، وعاشق، والعظمة، وحدائق ذات بهجة، وقصة الرسالة، وأعظم سجين في التاريخ، وإمبراطور الشعراء، وقصائد قتلت أصحابها، وديوان شعر بعنوان القرار الأخير وغيرها من الكتب في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة.

وأنهى القرني تأليف الموسوعة الإسلامية في 12 مجلداً مع المشاركة بخمسة برامج تلفزيونية دائمة في التفسير والحديث والسيرة والثقافة والأدب، وله أكثر من ألف شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية.