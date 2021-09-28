انتهت مباراة ميلان ضد أتلتيكو مدريد- قبل قليل- بخسارة الميلان بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة ميلان ضد أتلتيكو مدريد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من ميلان، حيث نجح الروسونيري في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرتغالي رفائيل لياو بالدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول من المباراة طرد اللاعب الإيفواري فرانك كيسيه بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الميلان بهدف دون مقابل.

التراجع والنقص العددي يكلفان ميلان ضد أتلتيكو مدريد:

وفي الشوط الثاني من المباراة تراجع أداء ميلان بسبب النقص العددي مما منح الفرصة لفريق أتلتيكو مدريد للبحث عن إحراز هدفين عبر كل من الفرنسي أنطوان جريزمان والأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقتين الـ85 والـ90.

وبعد نهاية المباراة تجمد رصيد ميلان عند صفر من النقاط بعد الخسارة من ليفربول وأتلتيكو مدريد، بينما أصبح رصيد الأتلتيكو 4 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى، خلف فريق ليفربول المتصدر برصيد 6 نقاط.

وسبق لفريق ميلان أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2007.

وسوف يواجه ميلان فريق بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 19 أكتوبر المقبل، حيث تُقام المباراة في البرتغال.