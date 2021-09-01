نواف بن سعد: لم أكن أتمنى أن تصل أزمة سامي الجابر للقضاء

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق، الأمير نواف بن سعد، أنه لم يكن يتمنى أن تتصاعد أزمته مع نجم الزعيم السابق، سامي الجابر بسبب أزمة الـ170 مليون ريال.

الأمير #نواف_بن_سعد: لم أكن اتمنى أن نصل لهذه المرحلة ونتوجه للقضاء في قضية الـ170 مليون مع سامي الجابر .. طلبت اعتذار يحفظ قيمة نجم بالهلال لكن الجابر "رفض" اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/7xTv9gG8pY — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 31, 2021

نواف بن سعد يُعلق على أزمته مع سامي الجابر:

وعلق الأمير نواف بن سعد على هذه الأزمة قائلًا: “لم أكن أتمنى أن نصل لهذه المرحلة ونتوجه للقضاء في قضية الـ170 مليون مع سامي الجابر .. طلبت اعتذار يحفظ قيمة نجم بالهلال لكن الجابر رفض آنذاك”.

وتابع رئيس الهلال السابق تصريحاته قائلًا: “موضوع الـ170 مليون كان منتهي عندي بعد بيان وزارة الرياضة ورابطة المحترفين، وأرى أن هذه الأزمة أضرت بجماهير الهلال وكان مثل (الحراج)”.

وأضاف نواف بن سعد خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “توجد معلومات كثيرة ليست صحيحة تم ذكرها بعيدة عن موضوع الـ170 مليون ريال”، مختتمًا تصريحاته قائلًا: “سامي الجابر من ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ الكرة السعودية”.

وكانت قضية الـ170 مليون ريال التي لم تُدقق في الهلال قد أثارت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، ما دفع الأمير نواف بن سعد لمقاضاة سامي الجابر لتشويه السمعة، قبل أن يخرج النجم الهلالي باعتذار عبر حسابه على “تويتر”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقاد للصفقات لكسب الجماهيرية:

وأبدى الأمير نواف بن سعد، استياءه من التنافس الشديد بين الأندية لحسم الصفقات لكسب الجماهيرية فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تطبيق الاحتراف تحسن خلال الفترة الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان ابن سعد قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي الهلال، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وتم تكليف سامي الجابر بدلًا منه.

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