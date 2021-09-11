نيابة عن محمد بن سلمان.. خالد الفيصل يتوج الفائزين في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, الفائزين بالرموز في اليوم الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف لسباقات الهجن.



وشهد اليوم الختامي، إقامة 4 أشواط رموز لفئة الحيل والزمول، بمشاركة 93 مطية وامتدت مسافة كل شوط إلى 6 كيلومترات، حيث توج القعود “مبلش” لحمد بن جارالله البريدي، والقعود “مشوش” لهجن العاصفة برموز الزمول، فيما حققت البكرة “الزبارة” لهجن السيلية، والبكرة “جوف” لشعار الأمير تركي بن محمد بن فهد، الانتصار في الشوطين الثالث والرابع والمخصصين لرموز الحيل.



وفي نهاية أشواط الرموز الأربعة، وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، توج الفيصل الفائزين في أشواط الرموز التي أقيمت خلال المرحلة النهائية للمهرجان وعددها 20 شوطًا، بالإضافة إلى أشواط الرموز التي أقيمت اليوم، فيما كانت نتائج المطايا الفائزة بأشواط الرموز خلال المرحلة النهائية، هي: “لواحظ” لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، “نياف” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، “يقين” لسليمان سلامة الجهني، “داؤود Daoud” لهجن سعودي برونكس للمالك الأمريكي قاسم أبو ناصر، “التماس” لهجن الطايلات، “جبل دخان” للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، “كفا” لسليمان عبدالله بن سليم، “لوسيل” لهجن السيلية، “بروق” لهجن الشحانية، “نواف” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، “مخيفة” لعامر بن راشد المري، “مصفوط” لعبدالعزيز بن حمد المري، “سنجار” لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، “الضعاين” لهجن الشحانية، “بشاير” لعلي بن جميل الوهيبي، و “نسناس” لمالكه أحمد بن مطر الخيلي.



وشهدت النسخة الحالية من المهرجان، تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر عدد للهجن المشاركة في مهرجانات الهجن على مستوى العالم، كما كسرت الأرقام القياسية السابقة التي سجلت في النسختين الأولى والثانية من المهرجان، حيث شاركت 14,843مطية في منافسات المهرجان، بينها 7870 مطية في المرحلة التمهيدية، و6973 مطية في المرحلة النهائية.



وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

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