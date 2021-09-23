أعرب المدير الفني للنادي الأهلي، بيسنيك هاسي عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه على يد الفيحاء بهدفين دون رد ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد هاسي في تصريحات تلفزيونية لقنوات “SSC”: أن فريقه استعد للمباراة بشكل جيد، ولكن لم يستطع الوصول لمرمى المنافس الذي استغل عددًا محدودًا من الهجمات في تسجيل هدفين.

تصريحات هاسي

وأضاف هاسي أنه لا يهتم بأخبار إقالته مشددًا على أنه يقوم بعمله بنسبة 100%، خاصة أن الفريق في مرحلة بناء وينقصه الكثير.

وقاد هاسي فريق الأهلي لـ 6 جولات بمسابقة دوري المحترفين، لم يتمكن خلالها من تحقيق الفوز حتى الآن بعد التعادل في أول 5 جولات والخسارة في الجولة السادسة.

الجدير بالذكر أن فريق الفيحاء حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موقف الفريقين

وبتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثالث في جدول الترتيب خلف الاتحاد والهلال، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط بالمركز الثاني عشر.