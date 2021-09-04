هاشم سرور لـ فينسينت أبو بكر: سلامي عليك ومن جابك لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أشاد هاشم سرور، نجم نادي النصر السابق، بالمهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر، وذلك بعد أن ساهم في فوز منتخب بلاده أمس الجمعة على منتخب مالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

رسالة هاشم سرور لنجم النصر:

وغرد هاشم سرور مع نشر صورة للاعب الكاميروني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “سلامي عليك ومن جابك”.

وكان أبو بكر صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف النصر في صيف 2021 قادمًا من نادي بيشكتاش التركي كصفقة انتقال حر ولمدة 3 مواسم.

ونجح أبو بكر حتى الآن في إحراز هدفين بعد مرور 3 جولات من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشارك أبو بكر حاليًّا مع منتخب الكاميرون في الاستحقاق الدولي، حيث تواجه الكاميرون، منتخب كوت ديفوار بعد غد الاثنين في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2022.

إنجازات فينسينت أبو بكر مع الكاميرون:

يذكر أن فينسينت أبو بكر تُوج مع المنتخب الكاميروني ببطولة كأس أمم إفريقيا عام 2017 بعد الفوز على المنتخب المصري في المباراة النهائية بنتيجة هدفين لهدف.

وكان أبو بكر طلب اعتذار جماهير نادي النصر، بعد أن ظهر بصورة غير جيدة في مباراة النصر والفيصلي بالجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.

جدير بالذكر أن النصر يسعى في الموسم الحالي للتتويج بـ دوري المحترفين وكأس الملك، بالإضافة للفوز بدوري أبطال آسيا.

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