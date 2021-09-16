هبوط اضطراري فاشل يكبد الطائرة الأغلى في العالم B-2 Spirit خسائر فادحة

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فشل قائد قاذفة شبحية أمريكية من طراز B-2 Spirit في الهبوط الاضطراري بها ما تسبب بأضرار جسيمة هي الأغلى في التاريخ.

وقد تم إغلاق المجال الجوي والمنطقة المحيطة بقاعدة وايتمان الجوية في ميسوري بعد الهبوط الاضطراري الذي نفذته القاذفة الشبحية يوم 14 سبتمبر الساعة 12.30 بالتوقيت المحلي وذكرت الخدمة الصحفية لسلاح الجو الأمريكي أن الطائرة أصيبت أثناء الهبوط.

معلومات عن القاذفة B-2 Spirit

يذكر أن القاذفة ب 2 سبيريت هي طائرة حربية توجد عند سلاح الجو الأمريكي فقط، صممت كقاذفة للصواريخ النووية خلال فترة الحرب الباردة.

وتعد أغلى أنواع الطائرات على الإطلاق إذ بلغت تكلفة الطائرة الواحدة من 737 إلى 929 مليون دولار ولهذا اكتفت الحكومة الأمريكية بواحد وعشرين طائرة من أصل 135 طائرة كان مقررًا لها أن تُنتج.

وتصل سرعتها القصوى إلى حوالي (973 كم/ساعة). إن دمج كفاءة التصنيع مع التكنولوجيا العالية والحمولة الكبيرة التي تستطيع حملها يعطي ب -2 مزايا هامة على قائمة القاذفات الاستراتيجية.

أهم مزايا البي 2 سبيريت

ومن أهم ميزات البي 2 سبيريت اعتمادها على تقنية التخفي، ويبلغ عرض الطائرة 52 مترًا وطولها 21 مترًا في حين يبلغ ارتفاعها 5 أمتار.

وتعتمد الطائرة في دفعها على 4 محركات من نوع G-E F118 تزن 13600 كيلوغرام ويعطي كل منها دفعًا يقدر بـ 78.47 كيلو نيوتن، ويبلغ علو التحليق الأقصى لهذه الطائرة 15200 متر.