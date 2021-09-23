رفض اللاعب هتان باهبري لاعب الشباب الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك فريقه السابق نادي الهلال، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

باهبري يرفض الاحتفال

وكان باهبري سجل الهدف الثاني لليث بالدقيقة الستين بعدما ارتدت الكرة من الحارس عبدالله المعيوف بعدما راوغ اللاعب كارلوس جونيور دفاع الأزرق ليسددها في شباك المعيوف الذي تصدى لها لكنها جاءت لـ باهبري الذي لم يتردد وسددها معلنًا تسجيل الهدف الثاني لليث.

لماذا غادر باهبري الهلال ؟

يذكر أن باهبري كان غادر الأزرق، متجهًا إلى الليث في صيف العام الحالي بعدما لم ينجح في ترك بصمته مع الزعيم في المواسم الأخيرة.