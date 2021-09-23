رفض اللاعب هتان باهبري لاعب الشباب الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك فريقه السابق نادي الهلال، وذلك ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الهدف الثاني لفريق الشباب سجله اللاعب هتان باهبري عند الدقيقة 61#الشباب 2 – 1 #الهلال#هي_لنا_دار#الشباب_الهلال#قنوات_SSC pic.twitter.com/USVTYvns2e
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 23, 2021
باهبري يرفض الاحتفال
وكان باهبري سجل الهدف الثاني لليث بالدقيقة الستين بعدما ارتدت الكرة من الحارس عبدالله المعيوف بعدما راوغ اللاعب كارلوس جونيور دفاع الأزرق ليسددها في شباك المعيوف الذي تصدى لها لكنها جاءت لـ باهبري الذي لم يتردد وسددها معلنًا تسجيل الهدف الثاني لليث.
لماذا غادر باهبري الهلال ؟
يذكر أن باهبري كان غادر الأزرق، متجهًا إلى الليث في صيف العام الحالي بعدما لم ينجح في ترك بصمته مع الزعيم في المواسم الأخيرة.