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هدف يدعو للاستفادة من الإرشاد المهني‬ عن بُعد
تساعد في مهارات التخطيط للمسارات المهنية

هدف يدعو للاستفادة من الإرشاد المهني‬ عن بُعد

2021/09/15
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هدف يدعو للاستفادة من الإرشاد المهني‬ عن بُعد صندوق تنمية الموارد البشرية
المواطن - الرياض

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الطلاب والطالبات والباحثين عن عمل والموظفين والموظفات للاستفادة من مبادرة الإرشاد المهني عن بُعد عبر منصة سُبل.

رفع مستوى المعرفة: 

وأكد هدف عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن مبادرة الإرشاد المهني عن بُعد تساهم في رفع مستوى المعرفة بمتطلبات سوق العمل.

ما هي خدمة الإرشاد المهني عن بعد؟

والمبادرة هي خدمة هاتفية يتم فيها التواصل مع مرشد مهني يمكنه المساعدة والإرشاد إلى مهارات التخطيط للمسارات المهنية التي تتسق مع طموحات المستفيد الشخصية ومتطلبات سوق العمل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا.

هدف يدعو للاستفادة من الإرشاد المهني‬ عن بُعد - المواطن


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