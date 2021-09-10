هدية الأهلي المصري لـ مروان محسن بعد رحيله

المواطن - محمد سمعه

كشف النادي الأهلي المصري، في بيان رسمي، عن هديته لمهاجمه السابق مروان محسن، وذلك بعد فسخ العقد معه مساء أمس الخميس.

الأهلي لن يستفيد من انتقال مروان محسن لأي نادٍ ماليًّا:

وقال الأهلي في بيانه: إنه تقديرًا لالتزام وانضباط محسن مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية فقد تقرر له حرية الانتقال لأي نادٍ آخر دون حصول المارد الأحمر على أي مقابل.

وأشار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، إلى أن محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلي وإدارته، مضيفًا أنه لاعب يستحق التقدير.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز بلاعب الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية.

سبب الاستغناء عن اللاعب:

جدير بالذكر أن سبب الاستغناء عن محسن جاء بسبب أرقامه المتواضعة وتراجع مستواه الفني وعدم قدرته على تلبية طموحات ناديه وجماهير الأهلي، حيث خاض 115 مباراة في مختلف البطولات سجل فيهم 24 هدفًا وصنع 10 أهداف، وذلك خلال آخر خمس سنوات منذ انضمامه لـ الأهلي قادمًا من الإسماعيلي المصري في عام 2016.

وكان مروان محسن تعرض لانتقادات الكثير من جماهير الأهلي في العديد من المناسبات مثل إهداره فرص هدف محقق في مباراة الزمالك التي أُقيمت في أغسطس 2020 في الدوري المصري للموسم قبل الماضي، ووقتها فاز الزمالك بثلاثية لهدف، حيث صنع له السنغالي أليو بادجي آنذاك فرصة هدف محقق لكن محسن تعمد تجاهل الكرة بطريقة غريبة ولم يحاول عليها اعتقادًا منه أنه كان في موقف تسلل، لكنه لم يكن كذلك.

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