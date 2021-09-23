تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد هدية ثمينة بعد تعادل الهلال والشباب مساء اليوم الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فوز الاتحاد يضمن له الانفراد بالصدارة

وحافظ العميد على صدارته للدوري برصيد 12 نقطة، مستغلًا تعادل الهلال ضد الشباب، مع العلم أن العميد سيواجه غدًا نادي التعاون في الجولة السادسة من عمر المسابقة.

الفرصة قوية ضد التعاون

وإذا نجح العميد في الفوز غدًا على نادي التعاون فسوف ينفرد بصدارة الدوري برصيد 15 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويسير العميد بخطى ثابتة في الموسم الحالي تحت قيادة الروماني كوزمين كونترا.

ويتواجد الاتحاد حاليًا في الصدارة برصيد 12 نقطة بينما الهلال ثانيًا برصيد 11 نقطة، والفيحاء والرائد ثالثًا ورابعًا برصيد عشر نقاط لكل فريق.

وأتى النصر في المركز الخامس برصيد تسع نقاط، أما الفتح وضمك فيتواجدان في المركزين السادس والسابع برصيد ثمانية نقاط لكل فريق.

أما الفيصلي فجاء في المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد سبع نقاط، وخلفه الشباب والاتفاق في المركزين التاسع والعاشر برصيد ست نقاط، بينما يملك كل من الحزم والأهلي والباطن خمس نقاط لكل منهم من المراكز الحادي عشر إلى الثالث عشر.

ويتواجد الطائي في المركز الـ14 وأبها في الـ15 برصيد 4 نقاط لكل فريق، ويتواجد التعاون في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.