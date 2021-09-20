هديتان لـ شاموسكا في حال فوز الشباب على الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب البرازيلي شاموسكا المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الشباب مهدد بالإقالة في حال تعادل أو خسر الليث في مباراة الهلال يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف عانى الشباب مع شاموسكا ؟

وعانى الليث مع شاموسكا في مطلع الموسم الحالي بسبب تراجع نتائج الفريق حيث يتواجد الفريق العاصمي في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وهزيمتين.

وسيحصل المدرب شاموسكا الذي سبق له تدريب الفيصلي على هديتين في حال الفوز على الهلال، حيث ستكون الأولى هي وصول الفريق لـ 8 نقاط وبالتالي تواجده في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري قبل فوات الأوان، والثانية ستكون ضمان استمراره مع الفريق بعدما تعالت الأصوات داخل الليث بضرورة إقالة شاموسكا.

موعد مباراة الليث ضد الهلال

ومن المقرر مواجهة الليث لـ الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الليث تعادل مع ضمك الجمعة الماضية في الجولة الخامسة من دوري المحترفين، بينما فاز الهلال على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب الملز.

وكان شاموسكا قاد الفيصلي للفوز بلقب كأس الملك في موسم 2020/2021 قبل توليه تدريب الشباب مؤخرًا.

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