هذه ضوابط الإعلانات العقارية والمحظورات

المواطن - الرياض

كشف مدير عام إدارة تطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار، عبدالله الغيث، عن أبرز ضوابط الإعلانات العقارية وتنظيمها، وكذلك المحظورات الخاصة بها.

فيديو | حديث عبدالله الغيث لـ #برنامج_اليوم عن ضوابط الإعلانات العقارية وتنظيمها pic.twitter.com/5hh8Ixg4Sq — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) September 2, 2021

ضوابط إعلانات العقارات:

وأكد الغيث خلال مداخلة إلى برنامج اليوم المذاع على قناة الإخبارية، أن من أهم ضوابط إعلانات العقارات، هي: تحري الصدق والابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل، والالتزام بالأسماء الرسمية للمدن والأحياء والشوارع، وكذلك توضيح موقع العقار، وتوضيح وسيلة التواصل الفعالة مع المعلن، والإفصاح عن بيانات العقار مثل المساحة والنزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، والرهون أو القيود التي تقيده.

محظورات:

ولفت مدير تطوير الأنظمة بهيئة العقار، إلى أن هناك عدداً من المحظورات في إعلانات العقارات، مثل مخالفة التعليمات وخدش الحياء، والتعرض بصورة سلبية للمنافسين، أو ذكر أي عبارات يفهم منها التمييز ضد أي شخص.

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