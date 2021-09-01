هل اختفت الأنفلونزا الموسمية بسبب كورونا؟

المواطن- محمد داوود- جدة

أوضح استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود لـ” المواطن “، أن ارتداء أفراد المجتمعات للكمامة الصحية أدى إلى انخفاض ملموس وكبير في انتشار الأنفلونزا الموسمية، مبينًا أن العادات والسلوكيات الصحية التي طبقت لمواجهة كورونا كان لها دور فعال وإيجابي في حدوث تراجع كبير للأنفلونزا الموسمية.

عدوى الأنفلونزا الموسمية:

ولفت إلى أن الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تهاجم الجهاز التنفسي، وتنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، ومعظم الأشخاص الذين يصابون به يتعافون من دون علاج.

أهم أعراض الأنفلونزا:

وأشار إلى أن أهم أعراض الأنفلونزا هي ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، قشعريرة وتعرق، صداع، سعال جاف مستمر، تعب وإرهاق، سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم في العضلات، ومعظم المصابين بالأنفلونزا لا يحتاجون سوى الراحة في المنزل، لكن عند زيادة حدة المرض واستمراره فترة زمنية أطول فإنه يجب مراجعة الطبيب فورًا، إذ إن الأمر قد يحتاج إلى تناول أدوية.

نصائح لتجنب الأنفلونزا:

وحول الوقاية اختتم الدكتور محمود بالقول: هناك لقاح للأنفلونزا يُعطى بشكل سنوي يمكن أخذه، الحرص على غسل اليدين بصفة دائمة وبانتظام بالماء والصابون، تجنب لمس العين أو الفم مباشرة بعد لمس الأسطح، تجنب الاتصال المباشر مع الشخص المصاب ومشاركته الأدوات في المنزل وخارجه، استخدام المنديل عند العطس والسعال والتخلص الآمن منه فورًا، الحرص على تنظيف الأسطح بشكل منتظم مثل الطاولات والمقاعد سواء في المكاتب أو المنازل، تجنب الأماكن المزدحمة.

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