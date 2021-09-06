هل تتحمل الجهات التعليمية أي تكاليف ضريبية؟

المواطن - الرياض

قال حمود الحرب، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة: إن الجهات التعليمية لا يوجد عليها تكلفة ضريبية؛ لأن ضريبة القيمة المضافة تُحمل على المستفيد من الخدمة.

مخالفات الضريبة في المدارس والجامعات الأهلية..

حمود الحربي – المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة:

أي رسوم على أي خدمات أو كتب تعليمية لا تخضع للضريبة ولا يحق للجهة التعليمية ان تحصّل عليها ضريبة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KFEE6BK9cU — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 5, 2021

الجهات التعليمية لا تتحمل أي ضريبة:

وأضاف الحربي، خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: أن الجهات التعليمية لا تتحمل أي ضريبة سواء كان هناك ضريبة أم لا، ولكن لو قامت بعض الجهات التعليمة برفع الأسعار فهنا يمكن لوزارة التجارة أن تتدخل، قائلًا: أي رسوم على أي خدمات أو كتب تعليمية لا تخضع للضريبة، ولا يحق للجهة التعليمية أن تحصّل عليها ضريبة.

مراجعة الأسعار:

وتابع المستشار أنه يمكن لوزارة التجارة أن تقوم بمراجعة أسعار الجهات التعليمية، والتنسيق مع الجهات المختصة مثل وزارة التعليم والتأكيد أن هذه الجهات ملتزمة بما تصدره الجهات المختصة بشأن الأسعار.

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