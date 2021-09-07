المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسار بشأن هل شهادة المواءمة إلزامية في نطاقات؟

آلية إصدار شهادة المواءمة:

وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء: إن المنشآت الكبيرة والعملاقة والمتوسطة، لابد من إصدار شهادة مواءمة ليتم احتساب موظف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ4 في نسبة التوطين، وإذا لم يتم إصدار الشهادة سيتم احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة بـ2 في نسبة التوطين.

أهداف البرنامج:

وتتضمّن أهداف برنامج نطاقات المطور، تقليص نسب البطالة بشكل متدرج وسهل وذي أمد ممتد لـ3 سنوات قادمة، وتحقيق الشفافية والوضوح للمساهمة باستقرار منشآت القطاع الخاص، والمساهمة بتحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال.

ويساهم البرنامج في تقليص عدد مجموعات نطاقات للأنشطة الاقتصادية لتصبح 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا، واستبدال النسب المبنية على أحجام محددة وثابتة للمنشآت، وتطوير آلة حاسبة مخصصة للتسهيل على كل منشأة لمعرفة نسب التوطين المطلوبة.

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