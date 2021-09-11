هل ظُلم الهلال تحكيميًّا أمام الباطن ؟ .. اتحاد الكرة يرد

المواطن - محمد سمعه

كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن الهلال تعرض لخطأ تحكيمي في مواجهة الباطن بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أثّر على نتيجة المباراة.

وذكرت دائرة الحكام أنه كان يجب على حكم مواجهة الزعيم ضد الباطن إعطاء الأزرق ضربة جزاء بعد تعرض ياسر الشهراني لعرقلة، حيث لم يقم حكم الساحة باحتسابها بجانب خطأ من حكم تقنية الفيديو بعدم الإشارة لحكم الساحة في هذه اللعبة.

تعادل سلبي بين الهلال والباطن:

وكانت مواجهة الزعيم ضد الباطن انتهت بالتعادل السلبي في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويستعد الأزرق لمواجهة فريق استقلال طهران الإيراني بعد غد الاثنين، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وستُقام مباراة الهلال ضد الاستقلال الإيراني في الإمارات على ملعب نادي الوصل.

بديل سلمان الفرج:

وفي سياق آخر، يبدو أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، قد استقر على بديل سلمان الفرج لـ مباراة الاستقلال.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن الفرج تواجد في عيادة النادي؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وقد يستقر جارديم على الدفع بـ محمد كنو وبجانبه ناصر الدوسري في منطقة خط الوسط المدافع لتعويض غياب كل من عبدالله عطيف والفرج.

وكان عبدالله عطيف أُصيب في الركبة في مباراة السعودية وفيتنام ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 وسيغيب لمدة تصل إلى 6 أسابيع.

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