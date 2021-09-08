هل يتم تأجيل مباراة النصر ضد تراكتور؟

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير مباراة النصر ضد تراكتور تبريز؛ بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الإيراني بفيروس كورونا.

تراكتور يطلب تأجيل المواجهة:

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني، يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد في قطر، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وطالب نادي تراكتور تبريز الإيراني، اليوم الأربعاء، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مواجهته المرتقبة ضد فريق النصر، لعدم اكتمال النصاب القانوني لقائمته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مصير مباراة النصر ضد تراكتور:

ولم يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أي بيان للتعليق على طلب النادي الإيراني بشأن مباراة النصر ضد تراكتور حتى الآن، إلا أنه وفقًا للقرارات المشابهة السابقة فإن تأجيل المواجهة يُعد أمرًا صعبًا.

ويُحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأندية مسؤولية تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه، الأمر الذي يدفعه إلى تأجيل المباريات، ويعتبر أن الفريق الذي لم تكتمل قائمته منسحبًا، وخاسرًا للمباراة.

وتُعد واقعة مباراة الهلال ضد شباب أهلي دبي الإماراتي هي الأشهر في هذا الأمر، عندما رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل هذه المواجهة في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020، لعدم اكتمال قائمة الزعيم لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، وتم رفض جميع المحاولات بالتأجيل.

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