هل يجوز قطع صلاة النافلة إذا أقيمت الفريضة؟ الخثلان يجيب

المواطن - الرياض

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم قطع صلاة النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة.

إذا أقيمت صلاة الفريضة أثناء النافلة فهل يشرع قطعها؟ وهل يشرع التسليم عند القطع؟#سعد_الخثلان #درس_الخثلان https://t.co/YmJnB3xW54 pic.twitter.com/mhTfmbUbAA — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) September 12, 2021

جاء ذلك في رد من الشيخ على سؤال جاء فيه: “إذا أقيمت صلاة الفريضة أثناء النافلة فهل يشرع قطعها؟ وهل يشرع التسليم عند القطع؟

وقال الشيخ سعد الخثلان بقوله: “إذا كان في الركعة الأولى يقطعها ولا حاجة للسلام، أي يقطعها بالنية، وأما إذا كان في الركعة الثانية فالأفضل أن يتمها خفيفة ولا يقطع صلاته”.

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