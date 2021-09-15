هل يرحل مينيز عن النصر؟!

المواطن - مروة نبيل

يتعرض المدير الفني البرازيلي مانو مينيز لانتقادات بسبب مستوى النصر، وذلك على الرغم من نجاح الفريق الأول لكرة القدم في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

النصر يتأهل لربع النهائي:

ولعب النصر ضد تراكتور تبريز الإيراني على إستاد خليفة في الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وانتهت المباراة بفوز الأصفر بهدف دون رد بهدف فينسنت أبو بكر، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتفاعل الرياضيون مع صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث أشادوا بمستوى اللاعبين رغم الغيابات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غموض موقف مينيز:

وأكد الناقد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، أن الغموض يُخيم على مصير مانو مينيز مع النصر، وطالبوا في الوقت ذاته التعامل بحذر في هذا الشأن، لكي لا يتأثر الفريق الأول لكرة القدم.

وقال وليد الفراج: “تأهل مهم للنصر لكن غير مريح.. ماذا يحتاج الفريق أكثر؟.. القلق من المدرب ومطالبات بتغيير الجهاز الفني.. مفروض النصر مسجل 3 أهداف في أول ربع ساعة والفريق يستحق دوري أبطال آسيا ولو واحدة في تاريخه”.

وعلق سلطان اللحياني قائلًا: “تغيير المدرب خطر لكن سوء المستوى أخطر.. أداء النصر أقل من القيمة التي يملكها وغير مقنع”، وقال محمد العنزي: “صاحب القرار في النصر سيتعامل بعقلانية وحكمة مع ملف الجهاز الفني”.

وفي السياق ذاته، تحدث ماجد الفهمي عن مينيز قائلًا: “مدرب النصر الحالي لا يليق بالفريق .. DNA النصر ايطالي ويستطيعون لعب الكرة الشاملة”.

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