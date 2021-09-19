هل يكون لقاء الهلال الأخير لـ شاموسكا؟

المواطن - مروة نبيل

يُخيم الغموض على مصير المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قبل مباراته المقبلة ضد الهلال.

الإقالة تُهدد شاموسكا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة بنادي الشباب ضد نظيره الهلال، يوم الخميس المقبل عند الساعة 8:25 مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة شاموسكا من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد خلال الخمس جولات الماضية.

وبات شاموسكا مهددًا بالإقالة من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث كانت تطمح الإدارة برئاسة خالد البلطان والجماهير في ظهور الليوث بشكل مميز في ظل وجود امتلاكه للاعبين جيدين، بجانب إنهائه الموسم الماضي في المركز الثاني.

وقد تضطر إدارة خالد البلطان لإقالة شاموسكا في حالة عدم تحقيق الفوز ضد الهلال بالجولة المقبلة، خاصة أن الجماهير تعيش حالة من الغضب لتراجع النتائج والمستوى.

الشباب والهلال في دوري محمد بن سلمان:

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

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