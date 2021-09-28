أصدرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريرًا عن جهودها التوعوية في مواجهة جائحة كورونا المستجد، متضمنًا الأنشطة والبرامج التي نفذتها وأهم المبادرات التي قدمتها والحملات التوعوية والتي منها حملة (وليسعك بيتك) وحملة (خذوا حذركم).

7 ملايين مشاهدة على تويتر

وكشف التقرير الواقع في ٦٠ صفحة أن مشاهدات منتجات الرئاسة على حسابها في تويتر فاق ٧ ملايين مشاهدة خلال فترة الجائحة، وقد عرضت منتجات حملة (وليسعك بيتك) وحملة (خذوا حذركم) على شاشات الطرق، ومن خلال التوعية الميدانية والرسائل النصية والقنوات الفضائية والأفلام التوعوية وغيرها من الوسائل، وذلك مساهمة من الرئاسة في بيان الواجب الشرعي والوطني في الأخذ بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل الجهات الصحية المختصة.

جهود هيئة الأمر بالمعروف لمجابهة كورونا

واستعرض التقرير ما قدمته الرئاسة من إسهامات ضمن الإجراءات الوقائية والمبادرات الوطنية بأن خصصت (٥) من مبانيها المجهزة لأعمال الحج والعمرة والزيارة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران، ووضعتها تحت التصرف التام لوزارة الصحة للاستفادة منها في الحجر الصحي وتسهيل القيام بأعمال الحج والعمرة والزيارة.

تطبيق العمل عن بعد