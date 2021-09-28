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جهود هيئة الأمر بالمعروف لمجابهة كورونا
تطبيق العمل عن بعد
وفي إطار حرص الرئاسة العامة على سلامة منسوبيها أشار التقرير إلى تطبيق العمل (عن بعد)، اعتمادًا على البنية المتينة لمنظومة الرئاسة التقنية الحديثة مما أتاح سهولة الوصول وسرعة الإنتاجية، فقد تم تنفيذ أكثر من مليونَي عملية إلكترونية عن بعد، إضافة إلى ربط منظومة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تفعيل عدد من أدوات التواصل الحديثة، وربط 3 مراكز معلومات في منطقتي الرياض والشرقية لتمكين العمل عن بعد حيث عمل أكثر من ٧٠٠٠ موظف عن بعد بكل كفاءة مستفيدين من البنية التقنية المتقدمة للرئاسة.
وبين التقرير أن الرئاسة العامة وضعت خطة عودة الموظفين بعد فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بأن هيأت الرئاسة العامة بيئة للعمل تتميز بكافة إجراءات السلامة المتبعة.
وتأتي هذه الجهود بمتابعة واهتمام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
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