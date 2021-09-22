تطلق هيئة التراث يوم غد الخميس في منطقة المدنية المنورة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة اليوم الوطني الـ (91) التي تقام في محطة سكة حديد الحجاز.

برامج وأنشطة تفاعلية

وتشتمل هذه الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام على عدد من البرامج والأنشطة التفاعلية منها عروض الصوت والضوء والعروض الفلكلورية، والشاشات التفاعلية، بالإضافة إلى مرسم الأطفال، والمعرض المصاحب، ومنطقة لعرض المنتجات والحرف المحلية.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وتأتي هذه الفعاليات في سياق حرص هيئة التراث على تعزيز المشاركة المجتمعية في الاحتفال باليوم الوطني، في إطار ثقافي تفاعلي يسمح للزوار إقامة الفعاليات والتفاعل المباشر معها.