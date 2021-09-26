كثفت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام، ممثلة في إدارة هيئة المسجد الحرام، جهودها في الأعمال التوجيهية والتنظيمية والمساهمة في تفويج المعتمرين داخل صحن الطواف.

أبرز أعمال الإدارة:

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام، نايف بن حامد السلمي، أن من أبرز أعمال إدارة هيئة المسجد الحرام هي القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صحن الطواف والمسعى والإشراف العام على ذلك، والتواجد بمواقع صحن الطواف والمسعى، والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة والجهات المشاركة والإشراف على ترتيب مصليات الجنائز.

تفويج المعتمرين:

وأكد فيما يخص الجانب التنظيمي أن الإدارة بالتعاون مع الجهات المشاركة وعدد من الإدارات داخل الرئاسة تساهم في تفويج المعتمرين من وإلى صحن الطواف وتنظيم حركة الطائفين عند خروجهم إلى المسعى وفي مصلى ركعتي الطواف وفق آلية عمل تراعي الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تأتي هذه الجهود إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعيًا في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.