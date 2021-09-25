كشفت الهيئة السعودية لـ المهندسين، عن تأهيل أكثر من 17 ألف مهندس وفني وأخصائي التحقوا بالبرامج التدريبية الهندسية والفنية عبر منصتها للتدريب الإلكتروني، وذلك منذ مطلع العام الجاري.

تأهيل وإعداد المحكمين

وأوضح المتحدث باسم الهيئة المهندس صالح العمر، إن البرامج التدريبية التي نفذت خلال العام الحالي شملت عدة مجالات من بينها “إدارة المشاريع الاحترافية” و”كود البناء السعودي” و”تأهيل وإعداد المحكمين” بالإضافة إلى برامج تدريبية مجانية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية، بحسب الاقتصادية.

مستهدفات الخطة السنوية

وأضاف أن الهيئة حققت مستهدفات خطتها السنوية لبرامج التطوير المهني فيما يتصل بالبرامج التدريبية للمهندسين والمهندسات والأخصائيين والفنيين وحديثي التخرج، وطلبة الكليات الهندسة وفق منظومة من البرامج التدريبية في شتى المجالات الهندسية والفنية، مؤكدا أنه تم إطلاق 20 برنامجاً تدريبياً خلال سبتمبر الجاري، في العديد من التخصصات الهندسية.