هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد برامجي مع كلية محمد المانع للعلوم الطبية

المواطن - واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمقرالكلية بالدمام اليوم اتفاقية تنفيذ الدراسة التقويمية على المستوى البرامجي لبرنامج بكالوريوس العلوم في التمريض بكلية محمد المانع للعلوم الطبية.

إجراء الدارسة التقويمية

وأوضح المدير التنفيذي المكلّف للمركز الدكتور صالح الغامدي أن البرنامج يمر بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرنامج للتقدم للاعتماد، إضافة إلى فحص التقارير والوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات ، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرنامج.

برامج هيئة تقويم التعليم

يذكر أن هيئة التقويم تعمل وفق رسالتها وأهدافها بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات- للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات.

ويعد الاعتماد الأكاديمي أحد الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة في مخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستوى المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة عالميا.

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