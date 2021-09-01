هيرفي رينارد: المنتخب السعودي لن يواجه خصمًا سهلًا

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أن الأخضر دخل مرحلة الحسم، وذلك قبل الذهاب إلى منافسات كأس العالم 2022.

ماذا قال رينارد قبل مباراة المنتخب السعودي ؟

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فيتنام غدًا الخميس قائلًا: “سعداء للعودة لتصفيات كأس العالم ونحن في مرحلة الحسم، قبل الذهاب لمونديال 2022”.

وأضاف رينارد: “التصفيات النهائية بالتأكيد صعبة على الجميع ولابد أن نكون مستعدين بغض النظر عن الخصم الذي سنواجهه”.

وتابع مدرب الأخضر: “المستوى الفني سيكون أكبر بكثير من المرحلة السابقة ويجب علينا مواكبة صعوبة المرحلة، ومنتخب فيتنام منضبط لن يكون خصمًا سهلًا”.

رسالة رينارد لجماهير الأخضر:

وواصل مدرب المنتخب السعودي: “نحن جميعًا مصممين على تحقيق نتائج ترضي الجماهير السعودية ونحن بحاجة إلى دعمهم بلا شك”.

ويرغب الأخضر بقيادة المدرب هيرفي رينارد في تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في أول جولة من المرحلة الأخيرة في تصفيات كأس العالم من أجل تسهيل المأمورية خلال المباريات المقبلة.

توقيت مباراة السعودية وفيتنام والقناة الناقلة:

وستُقام مباراة الأخضر ضد فيتنام في تمام الساعة التاسعة من مساء الغد الخميس على ملعب “مرسول بارك” في الرياض، كما ستُنقل على قناة SSC7 بتقنية الصورة فائقة الدقة HD مجانًا داخل السعودية، وذلك عبر منصة شاهد وجهاز استقبال GOBX.

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