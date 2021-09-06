هيرفي رينارد: مباراة المنتخب السعودي ضد عمان مثيرة للاهتمام

المواطن - محمد سمعه

أوضح الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن مباراة الأخضر ضد عمان ستكون مثيرة للاهتمام للمنتخبين بعد فوز كل منهما بالجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

ماذا قال رينارد ؟

وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مباراة عمان قائلًا: ” مباراة مثيرة للاهتمام لكلا المنتخبين بعد الفوز الذي تحقق في البداية، فقد شاهدنا نتيجة عظيمة لمنتخب عمان أمام منتخب اليابان، لذلك نعلم جيدًا بأن مباراة الغد مباراة صعبة”.

مدرب المنتخب السعودي يشيد بـ عمان

وأضاف رينارد: ” نعلم جميعًا أن جميع مباريات التصفيات صعبة، لذا يجب علينا أن نحترم جميع المنتخبات المنافسة التي وصلت للمرحلة الأخيرة من التصفيات، والعمل بشكل متواصل من أجل أن نكون حاضرين بشكل مثالي”.

وتابع رينارد: “نملك الخبرة والمهارة، وقد لا تكون كافية لذلك لا بد أن تكون روح المنتخب حاضرة في كل مباراة”.

واختتم مدرب المنتخب السعودي: ” لم يكن مفاجأة لأن كرة القدم تلعب على المستطيل الأخضر وليس على الورق”.

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: ““محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام عبدالإله العمري، عبدالله مادو، ياسر الشهراني، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، فهد المولد، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

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