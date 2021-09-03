هيرفي رينارد يكشف تفاصيل خلافه مع مدرب فيتنام

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تفاصيل خلافه مع المدرب الكوري الجنوبي بارك هانج سو مدرب المنتخب الفيتنامي، وذلك خلال مباراة المنتخبين أمس الخميس في تصفيات كأس العالم 2022.

هيرفي رينارد يكشف التفاصيل

وتحدث رينارد بعد المباراة قائلًا: ” اعترضت على دكة المنتخب الفيتنامي بسبب كثرة المعترضين من جانبهم، وزعل مدرب فيتنام ولكن هذه ليست مشكلة بالنسبة لي”.

رينارد يعلق على بداية الأخضر

وأضاف رينارد: “نحن ببداية التصفيات، المنتخب الياباني خسر في أول مباراة له في تصفيات 2018 ومن ثم كان في قمة المجموعة.. لذلك صعب الحكم من أول جولة، والمباريات بالطبع تكون أفضل بحضور الجماهير”.

وتابع مدرب المنتخب السعودي: “كنو لاعب هجومي أكثر من أنه دفاعي، وأدى أداء جيدًا وكان بإمكانه تقديم الأفضل ولدي كامل الثقة باللاعب”.

وواصل هيرفي رينارد قائلًا: “أهنئ اللاعبين على الفوز، حللنا المنتخب الفيتنامي، لكن لم نتوقع قبولنا هدف في أول 3 دقائق، لكن يحدث ذلك في كرة القدم، ولم نقدم المستوى المطلوب بالشوط الأول، وكنت أثق بلاعبي المنتخب في الشوط الثاني، وحققنا فوزًا مهمًا ببداية المشوار”.

جدير بالذكر أن مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام، كانت شهدت طرد لاعب منتخب فيتنام تان هونج بالدقيقة الـ54 وذلك قبل تسجيل سالم الدوسري الهدف الأول للمنتخب السعودي.

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