تحمل الكرة السعودية على مستوى المنتخبات والأندية ذكريات مميزة كرويًّا ولا تُنسى، وذلك بمناسبة الاحتفال غدًا الخميس باليوم الوطني السعودي الـ91.

هي لنا دار تُعيد إنجازات الأخضر من عام 1984:

وبدأت الإنجازات السعودية بتتويج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم آسيا عام 1984، وذلك بعد الفوز على منتخب الصين في المباراة النهائية التي أُقيمت في سنغافورة.

الإنجازات توالت ونجح الأخضر في حسم لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية في تاريخه، وكان ذلك عام 1988، بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على منتخب كوريا الجنوبية في المباراة التي أُقيمت في قطر.

واستمر تفوق المنتخب السعودي آسيويًّا ليحصد لقب كأس آسيا عام 1996 وللمرة الثالثة في تاريخه، على حساب منتخب الإمارات صاحب الأرض والضيافة آنذاك.

وخلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي لا ينسى جمهور الكرة السعودية التألق العالمي للأخضر في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجح الأخضر وفي أول مشاركة له بالوصول لدور الـ16.

وسبق للأخضر أيضًا التواجد في مونديال 1998 و2002 و2006 و2018 لكن أفضل مشاركاته كانت في مونديال 1994.

وعلى مستوى الأندية، نجح الثلاثي الهلال والنصر والاتحاد في تشريف الكرة السعودية على المستوى الآسيوي والعالمي، حيث حقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا في 3 مناسبات أعوام 1992 و2000 و2019، كما فاز الاتحاد بـ دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005، بالإضافة للمشاركة في مونديال الأندية 2005، بينما شارك الهلال في مونديال الأندية عام 2019، وشارك النصر كأول ناد سعودي في مونديال الأندية عام 2000 في البرازيل قبل الهلال والاتحاد.

هي لنا دار مسمى الجولة السادسة من دوري المحترفين:

يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، كان وجه بتسمية الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والجولة الثالثة من دوري يلو للدرجة الأولى بجولة “هي لنا دار” بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.