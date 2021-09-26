أكدت تقارير تقنية أن واتساب سيختفي من مجموعة من الهواتف الذكية خلال 35 يومًا.

43 طرازًا:

وبحسب بوابة التقنية، ستوقف منصة واتساب دعمها لنحو 43 طرازًا، يعمل بعضها بنظام أندرويد 4.0.4 فما قبله، والآخر بنظام iOS.9 فما دون، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر القادم.

وأكد مطورو واتساب أن الأجهزة المذكورة لن تصبح متوافقة مع متطلبات التطبيق، مطالبين بتغيير الهواتف حال الرغبة في تلقي الخدمة. يأتي ذلك في وقت تطور المنصة ميزة جديدة تتيح تحويل الرسائل الصوتية إلى نصية، ما يسمح للمستخدمين بقراءة الرسائل الصوتية في أوقات مهمة للغاية أو في بعض المواقف التي يصعب فيها سماع الرسائل مثل الاجتماعات والمناسبات الرسمية.