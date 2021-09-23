نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وثيقة تاريخية، عمرها ٥٨ عاماً تؤكد أنه تم اختيار اليوم الوطني السعودي ليكون بداية السنة الهجرية الشمسية.

بداية السنة الهجرية الشمسية

وتظهر الوثيقة مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود-رحمه الله- باعتماد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق٢٣سبتمبر من السنة الميلادية وهو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن اليوم الأول من الميزان هو اليوم الذي يلي 31 سنبلة في التقويم الهجري الشمسي، وهو يوافق يوم 187 منذ بداية السنة ويطابق 23 سبتمبر للتقويم ميلادي وهو أول يوم للشهر السابع في سنة التقويم الهجري الشمسي.

اليوم الوطني السعودي

وتحتفل المملكة في يوم 23 سبتمبر من كل عام بذكرى توحيد المملكة، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس رحمه الله برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.