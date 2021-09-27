نفذ نادي أبها الأدبي احتفالية بهيجة بمناسبة اليوم الوطني الـ91، تشارك في تنظيمها مع مركز محمد بن صالح الثبيت الثقافي، ورعاها وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن سلطان بن جريس، وحضرها جمع غفير من المسؤولين والمواطنين.

الملك عبدالعزيز ظاهرة قيادية:

وقدم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد عضو الجمعية التاريخية السعودية الدكتور غرمان بن عبدالله بن غصاب الشهري ورقة علمية بعنوان: الملك عبدالعزيز، ظاهرة قيادية وشخصية استثنائية، استهلها بالتساؤل عن أهم المرتكزات الطبيعية الفطرية في شخصية هذا الشاب الطموح الذي اتكأ عليها في انطلاقته بخطوات ثابتة في مشروعه الاستثنائي الذي أثمر دولة حديثة مترامية الأطراف؟

همة بلا حدود:

وفصل الشهري في جانبين من تلك الشخصية وهما استقلالية التفكير أو الاعتمادية الذاتية الداخلية، والقدرة الفائقة على العمل والتعامل مع الآخرين أو الاعتمادية المتبادلة، وختم بالحديث عن تنويع الملك عبدالعزيز في أساليب قيادته وأدواته حسب ما يقتضيه الحال والمقام، وأن همة هذه الشخصية ليس لها حدود ولا مدى؛ فقد فعل فوق ما فعل أسلافه.