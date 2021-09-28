منعت وزارة الأوقاف في مصر موظفيها غير المحصنين بلقاح كورونا من دخول مقر الوزارة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، ما لم يقدموا شهادة PCR سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا كل 3 أيام.

إجراءات مشددة في وزارة الأوقاف:

وبحسب صحيفة الوطن المصرية قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة: “ديننا الحنيف، وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة”.

تحصين منسوبي الجهاز الإداري:

وكانت الوزارة أول الجهات التي طبقت القرار الحكومي القاضي بإلزام موظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 5 ملايين شخص بالحصول على لقاح كورونا أو عدم السماح لهم بالدخول إلى مقار عملهم.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت أنه سيتم تخصيص شهري أغسطس وسبتمبر لحصول الموظفين على اللقاح.

حالات كورونا في مصر:

ويبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حوالي 302 ألف توفي منهم أكثر من 17 ألف حالة، فيما يبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا 4,805,587 أي ما يعادل قرابة 5% من سكان مصر.

وكان رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، الدكتور حسام حسني، أكد في وقت سابق أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة رهيبة.