وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، مساء اليوم السبت، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على نتائج الوظائف من خلال الرابط التالي http://kkmar.gov.sa .

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ #وزارة_الحرس_الوطني، تعلن عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

للاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي : https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/pFoAPsAeZH — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 18, 2021

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