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وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

2021/09/18
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة الحرس الوطني تعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة في لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، مساء اليوم السبت، عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على نتائج الوظائف من خلال الرابط التالي http://kkmar.gov.sa .


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‎تعليق واحد

  1. دودي

    محتاجه فلوس

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