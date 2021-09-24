شاركت وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في مسيرة الاحتفاء بـ اليوم الوطني السعودي في الدرعية وسط تحايا الأهالي.

في الدرعية، وسط تحايا الأهالي، تشارك وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها في مسيرة الاحتفاء بـ #اليوم_الوطني_السعودي. @MOISaudiArabia #هي_لنا_دار pic.twitter.com/W43FPj55Su — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) September 23, 2021

وانطلقت الاحتفالات ومظاهر البهجة في مختلف مناطق المملكة ابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 91.

وهذا وتحتفل المملكة العربية السعودية في هذا اليوم من كل عام، بذكرى اليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

وفي هذا اليوم، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز –رحمه الله- المرسوم الملكي برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.