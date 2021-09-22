وزارة الداخلية تحتفي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة بشعار “سلامٌ يا دار الآمنين”.
سلامٌ يا دار الآمنين 🇸🇦🇸🇦#هي_لنا_دار
#اليوم_الوطني91 pic.twitter.com/lTyOwMlOsI
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 22, 2021
وزارة الداخلية تحتفي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة بشعار “سلامٌ يا دار الآمنين”.
سلامٌ يا دار الآمنين 🇸🇦🇸🇦#هي_لنا_دار
#اليوم_الوطني91 pic.twitter.com/lTyOwMlOsI
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 22, 2021
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