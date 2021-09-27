كشفت تقارير إعلامية عن نية وزارة الرياضة لـ رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في المباريات بنسبة 100% بداية من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

سبب وجود نية لدى وزارة الرياضة برفع الحضور الجماهيري:

وذكر برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية من خلال مصادره أن الوزارة تنوي رفع نسبة الحضور الجماهيري إلى 100% بعد انخفاض حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة السعودية واليابان:

وأشار البرنامج إلى أن أول مباراة ستُقام بحضور جماهيري بنسبة 100% ستكون مباراة المنتخب السعودي ضد اليابان في السابع من أكتوبر المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكانت الوزارة سبق أن أصدرت قرارًا يوم 29 مارس الماضي بأن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40% في المباريات بدءًا من يوم 5 شوال الموافق 17 مايو الماضي حيث تم دخول الجماهير بشكل استثنائي في لقاء السعودية وفلسطين في تصفيات المرحلة الثانية من تصفيات مونديال 2022.

وأكدت الوزارة في بيانها في مارس الماضي أن الدخول سيكون متاحًا لمن يظهر باسم “محصن” مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بكافة الإجراءات الاحترازية.