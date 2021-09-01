وزارة النقل تحقّق المركز الأول في جائزة التميز العملي في التقييم العام

المواطن - واس

أكد معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ عبدالعزيز العريفي أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعاملت مع الأهداف الرئيسة لكفاءة الإنفاق بحرص رفيع ودقة عالية، وعبر اعتماد سياسات عمل تكاملية لجميع إدارات الوزارة لتحقيق المستهدفات المنشودة، لافتاً الانتباه إلى تطلع الوزارة إلى المزيد لتحقيق مستهدفات القيادة الحكيمة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن المالي من خلال السعي الحثيث وصولاً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لرؤية المملكة 2030 وتحقيق للتنمية المستدامة للمملكة.

إطار برنامج ركائز استدامة الإنفاق

جاء ذلك في تصريح بمناسبة حصول وزارة النقل والخدمات اللوجستية على جائزتين من الجوائز التي تمنحهما هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) في إطار برنامج ركائز استدامة الإنفاق، والتقييم العام لأداء الجهات الحكومية في التقارير الشهرية للنصف الأول من العام الحالي 2021م, حيث حصلت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على المركز الثالث على مستوى الوزارات في برنامج ركائز استدامة الإنفاق، في حين حصلت على المركز الأول من بين 177 جهة حكومية في جائزة التميز العملي في التقييم العام لأداء الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للتقارير الشهرية عن الأشهر من ديسمبر العام الماضي وحتى نهاية شهر مايو من هذا العام؛ وذلك بفضل تحقيقها النتائج المطلوبة وفق معايير التميز العملي.

نماذج عمل فاعلة للأجهزة الحكومية

وأشار معاليه إلى أن هيئة كفاءة الإنفاق نجحت رغم عمرها الزمني القصير في نشر ثقافة الإنفاق في مؤسسات الدولة، وتجذير مفاهيم كفاءة الإنفاق في الثقافة الإدارية السعودية الحديثة، وذلك من خلال اعتماد منهجيات ونماذج عمل فاعلة للأجهزة الحكومية والمتابعة الدائمة لرفع الكفاءة وتعزيز الطموح وتحقيق الإنجاز.

الجدير بالذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات، وبما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة